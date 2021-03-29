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шапито

Boston Dynamics показали нового робота. Он умеет носить коробки (наконец-то что-то полезное!)

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Компания Boston Dynamics показала свою новую разработку. Прототип робота, получивший имя Стретч. Робота можно привлечь к полезному труду — например, носить коробки на складе или разгружать фуры. Не все же роботам танцевать и развлекаться!
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