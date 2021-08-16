Коммунисты сменили «Ленин жив» на «Цой жив». Просто Геннадий Зюганов оказался главным фанатом группы «Кино»

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Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Нет, вы все правильно прочли в заголовке. Да, мы сами долго протирали глаза. Но нет, это не мираж. Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов действительно хвалит автора песни «Мама — анархия» Виктора Цоя. И как хвалит!

У нас нет внятных предположений, как такое могло случиться. Впрочем, вот несколько версий разной степени убедительности.

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