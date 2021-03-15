На ютьюбе вышел концерт группы «Кино», деньги на который собрали через краудфандинг Ни слова более: просто посмотрите его прямо сейчас 🎵

Группа «Кино» выпустила запись закрытого концерта-воссоединения «„Кино“ в Севкабеле», прошедшего в конце января. Тогда музыканты впервые с 1990 года собрались вместе на одной сцене.

В концерте участвовали гитарист Юрий Каспарян, а также басисты Игорь Тихомиров и Александр Титов, входившие в разные составы группы. Вся музыка игралась вживую под запись вокала Виктора Цоя. Продюсером концерта выступил сын лидера «Кино» Александр Цой. Всего музыканты исполнили 15 песен: среди них «Мама-анархия», «Кукушка» и «Мама, мы все тяжело больны».

Группа КИНО

«Несколько месяцев подготовки, быстрый микс, пост и монтаж, и, мне кажется, что получилось очень круто, — написал в фейсбуке звукорежиссер Андрей Алякринский, работавший с группой. — Я счастлив прикоснуться к этой музыке и уверен, что все, кому небезразлична группа „Кино“, оценят то, с какой любовью и бережным отношением к песням это сделано».

Изначально группа «Кино» планировала дать стадионные концерты осенью 2020 года, но из-за коронавируса их перенесли на весну 2021-го. Впрочем, у музыкантов был запасной план на случай, если выступления снова придется перенести.

«Я предложил всем вернуться к идее онлайн-концерта, только не транслировать его, а снимать и монтировать, и сводить классно звук, делать из этого полноценный релиз и финансировать его краудфандингом, — рассказал Александр Цой в беседе с „Нашим радио“. — Дальше было три месяца подготовки, поиск места, сведение расписаний и согласование смет. А потом день концерта и съемки, гости, операторы, инженеры, техники. Не знаю, сколько человек там работало, но думаю, точно не меньше ста».

На краудфандинге участники группы «Кино» собрали почти 9,5 миллиона рублей. Внесшие пожертвования получат физические копии альбома «„Кино“ в Севкабеле».

Альбом можно послушать по ссылкам ниже

«Яндекс.Музыка»

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«Мы столько лет об этом думали, и нам это все снилось» Первый бас-гитарист «Кино» Александр Титов — о воссоединении группы. Осенью коллектив сыграет два стадионных концерта

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