Брюс Уиллис нашел-таки способ не появляться на съемочной площадке. Вместо него в рекламе «Мегафона» поучаствовал дипфейк (еще и помолодевший!)

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Последние годы Брюс Уиллис снимается в низкобюджетных фильмах, которые громят критики и зрители. Да и до широкого проката эти ленты не добираются (разве что в России и странах СНГ, как это было с «Брешью»). Зато и работа над ними обычно не занимает у актера больше одного съемочного дня. Это неудивительно, учитывая, что герои Уиллиса теперь по большей части хмурятся и молчат, а в некоторых сценах его и вовсе заменяют дублеры (и речь про не опасные трюки, а про обычные диалоги).

Уиллиса можно поздравить: кажется, благодаря современным технологиям нашелся способ вообще не появляться на съемочной площадке! Речь идет о новых рекламных роликах «Мегафона» — мини-боевиках, в которых напарником Уиллиса стал комик Азамат Мусагалиев.

Российская компания Deepcake создала цифровую (нужно сказать, более молодую) копию Уиллиса — то есть дипфейк, которым его подменяют в рекламе сотовой связи.

16 августа «Мегафон» выпустил первый ролик с участием нейроУиллиса и вполне себе настоящего Мусагалиева. Это реклама семейного тарифа, где их герои пытаются спастись от взрыва бомбы. Режиссером выступил Илья Найшуллер, снявший «Никто», «Хардкор» и несколько клипов «Ленинграда». Всего запланировано около 15 видео с участием нейродвойника звезды «Крепкого орешка». Их будут показывать в том числе и по телевизору.

МегаФон

Опрошенные «Ведомостями» эксперты предполагают, что за разрешение на использование внешности Уиллис получил от одного до двух миллионов долларов.

Ранее СМИ опубликовали видео, в котором нейроУиллис читает стихотворение Владимира Орлова из фильма «Брат 2» («Я узнал, что у меня есть огромная семья…»). Судя по всему, в ролике Уиллиса озвучил кто-то другой.

Ранее это же стихотворение читал Дэвид Духовны (настоящий, не дипфейковый) для рекламы пива «Сибирская корона».

DS Filin

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