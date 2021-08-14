В Японии грузовики стали ездить на топливе из супа рамен. Нет, это не новость ИА «Панорама», это правда 🚚🍜

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Японская транспортная компания Nishida Shoun начала делать биодизельное топливо для своих грузовиков из бульона супа рамен. Об этом пишет местное издание Kyodo News, в России внимание на эту новость обратил TJournal.

Президент компании Масуми Нисида решил использовать бульон для производства топлива еще в 2013 году. Тогда администратор одной из местных ресторанных сетей спросил у него, можно ли как-то использовать остатки рамена, за утилизацию которых приходится платить. Нисида придумал устройство для отделения жира от бульона. Его можно разместить прямо на кухне заведения.

Сейчас сотрудники Nishida Shoun смешивают жир из рамена с топливом из отходов растительного масла. Несколько грузовиков компании уже работают на таком топливе, к сентябрю на него планируется перевести все 170 автомобилей Nishida Shoun. Компания сотрудничает примерно с двумя тысячами заведений общепита и производит около трех тысяч литров топлива в день.

«Поначалу я ничего не понимал в химии, все делалось методом проб и ошибок. Но вред экологии стал большой проблемой, поэтому я развивался, и это дало свои плоды», — подчеркнул Нисида.

При этом его разработка не уникальна — биодизельное топливо с использованием животных жиров давно используется в разных странах.

Читайте также

Как приготовить рамен. Самый сложный рецепт на «Медузе» На этот квест вам потребуется неделя, но оно того стоит!

Читайте также

Как приготовить рамен. Самый сложный рецепт на «Медузе» На этот квест вам потребуется неделя, но оно того стоит!

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Фото в анонсе: Bill Chizek Photography / Alamy / Vida Press