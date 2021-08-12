Американка запустила Nestflix — сервис по поиску несуществующих фильмов и сериалов. А теперь все будут думать, что мы опечатались…
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Дизайнер из Аризоны Линн Фишер запустила Nestflix — аналог Netflix для несуществующих фильмов и сериалов, упомянутых в реальных фильмах и сериалах.
Сервис действительно очень похож на Netflix: тут есть и полноценный каталог с поиском по библиотеке, и описания со списком актеров, и своя рекомендательная система. Также можно узнать, где впервые упомянули фейковый фильм или сериал.
В списке есть пародийная драма «Дебил Джек» из «Солдат неудачи», гангстерский боевик «Ангелы с грязными душами» из «Один дома» (его-то по телевизору и смотрел Кевин Маккаллистер) и шпионский триллер «Уровень тревоги: Полночь» с Майклом Скоттом из «Офиса».
Единственная разница — в Nestflix, увы, нельзя посмотреть ничего кроме скриншотов. А хочется!