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Найк Борзов выпустил клип на песню «Дачные велосипедистки». Это кавер-версия песни группы «Оберманекен», написанная ее лидером, музыкантом Анжеем Захарищевым фон Браушем. Клип снят в Санкт-Петербурге, его героини, две девушки — как раз те самые беззаботные «Дачные велосипедистки», которые наслаждаются летом. Режиссер видео — Кирилл Островский. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями музыкантов.

Найк Борзов

Найк Борзов

Песня принадлежит перу Анжея Захарищева фон Брауша — лидеру группы «Оберманекен». Я услышал ее в начале нулевых и сразу влюбился. Легкая, приятная, воздушная — эта мелодия напрочь поселилась в голове, поэтому я то и дело возвращался к мысли записать ее по-своему. Несколько лет назад во время встречи с Анжеем мы завели разговор о «Велосипедистках», и я рассказал о своем желании перепеть ее. Так спустя 20 лет песня обрела новое дыхание.

Немного «пострадал» авторский текст Анжея: пришлось убрать один куплет, а Гаити совершенно случайно превратился в Таити. Но в этом есть своя прелесть: как Гоген рисовал там своих экзотичных таитянок, так и я рисую воздушных, неуловимых юных девушек, которые растворяются в своем лете.

Все сцены клипа мы сняли очень быстро, и я очень благодарен за это сплоченной команде: режиссеру Кириллу Островскому и ребятам из PrimaFilmCrew. Атмосфера была настолько солнечной и позитивной, что я на несколько минут по-настоящему почувствовал себя ребенком солнца!

Анжей Захарищев фон Брауш

автор песни

Я писал эту песню в такое же знойное лето, какое мы наблюдаем в этом году. Держа в одной руке книгу Саши Соколова «Школа для дураков», а в другой — плеер с любимой музыкой в стиле нью-вейв, я направлялся в Жуковку к друзьям, чье окружение управляло на тот момент «российской вселенной». Сюжет нашего лета и лег в основу «Дачных велосипедисток».

Без сомнения, Найку удалось прочувствовать ту атмосферу и передать легкость, воздушность и тонкость мелодии. Такое чувство, что он вместе со мной ехал в той электричке, читал ту книгу и гостил в том доме. Я очень рад, что спустя 20 лет после релиза композиция заиграла новыми красками!

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