Домашний петух Коджи очень привязан к людям. У него есть любимчики, к которым он несется через весь дом, чтобы пообниматься

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Домашний петух по кличке Коджи живет и не знает забот. Во-первых, он из Калифорнии. Во-вторых, ему разрешают носиться по дому. В-третьих, Коджи ОБОЖАЕТ своих хозяев и их родственников. Больше того, у птицы есть любимчики, к которым он несется через весь дом, запрыгивает на руки, а потом радостно кукарекает.

ViralHog

Одна из таких счастливиц — дочь хозяйки Коджи. По словам владельцев, петух, которого приютили в июле 2020 года, с первого же знакомства привязался к новой подруге. Теперь это его самый любимый и близкий человек. Птице отвечают взаимностью: кормят, нежно обнимают и даже качают на руках (сами посмотрите). Так что да, Коджи забот не знает!

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег