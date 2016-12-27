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Директор одесского зоопарка спел песню на Новый год. В костюме петуха

Meduza
14:23, 27 декабря 2016

Директор одесского зоопарка Игорь Беляков каждый год поздравляет посетителей зоопарка праздничным видео, в котором поет шансон-песню в костюме символа наступающего года.

В этом году Беляков в костюме петуха спел про то, что «судьбе надо простить все плохое». В ролике директор охотится за женщиной в костюме курицы. Действие происходит на детской площадке.

Новогоднее музыкальное поздравление Одесского зоопарка
Одесский Зоопарк

В конце прошлого года Беляков переоделся в обезьяну.

Клип Год обезьяны Clip «Year of the Monkey»
Одесский Зоопарк

А в начале 2015 года он желал посетителям зоопарка «дней слаще меда» в образе козла (и в окружении козлов).

Новогоднее поздравление Одесского зоопарка 2015 New Year greeting Odessa zoo 2015
Одесский Зоопарк
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