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Директор одесского зоопарка спел песню на Новый год. В костюме петуха
Директор одесского зоопарка Игорь Беляков каждый год поздравляет посетителей зоопарка праздничным видео, в котором поет шансон-песню в костюме символа наступающего года.
В этом году Беляков в костюме петуха спел про то, что «судьбе надо простить все плохое». В ролике директор охотится за женщиной в костюме курицы. Действие происходит на детской площадке.
В конце прошлого года Беляков переоделся в обезьяну.
А в начале 2015 года он желал посетителям зоопарка «дней слаще меда» в образе козла (и в окружении козлов).