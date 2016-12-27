Директор одесского зоопарка спел песню на Новый год. В костюме петуха

Директор одесского зоопарка Игорь Беляков каждый год поздравляет посетителей зоопарка праздничным видео, в котором поет шансон-песню в костюме символа наступающего года.

В этом году Беляков в костюме петуха спел про то, что «судьбе надо простить все плохое». В ролике директор охотится за женщиной в костюме курицы. Действие происходит на детской площадке.

Новогоднее музыкальное поздравление Одесского зоопарка Одесский Зоопарк

В конце прошлого года Беляков переоделся в обезьяну.

Клип Год обезьяны Clip «Year of the Monkey» Одесский Зоопарк

А в начале 2015 года он желал посетителям зоопарка «дней слаще меда» в образе козла (и в окружении козлов).