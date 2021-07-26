Бывшая жена Аркадия Ротенберга попала в новости — заодно мы узнали, что она мудрейший мотивационный тренер Осадила Джокера и объяснила, из чего состоит слово «благотворительность»
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Наталья Ротенберг, бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга, постоянно выкладывает в инстаграм фрагменты своих публичных лекций и выступлений по телевизору. И это, прямо скажем, лучше любых уроков бизнес-тренера Тони Роббинса. Благодаря роликам с участием Ротенберг можно преисполниться, познать себя и стать по-настоящему успешным. Главное следовать за мечтой. Потому что мечты — это очень важно. А если не мечтать, то можно и не следовать. Но лучше все-таки мечтать. И следовать. В общем, вот какие уроки мы вынесли из роликов Ротенберг.