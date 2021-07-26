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Наталья Ротенберг, бывшая жена российского миллиардера , постоянно выкладывает в инстаграм фрагменты своих публичных лекций и выступлений по телевизору. И это, прямо скажем, лучше любых уроков бизнес-тренера Тони Роббинса. Благодаря роликам с участием Ротенберг можно преисполниться, познать себя и стать по-настоящему успешным. Главное следовать за мечтой. Потому что мечты — это очень важно. А если не мечтать, то можно и не следовать. Но лучше все-таки мечтать. И следовать. В общем, вот какие уроки мы вынесли из роликов Ротенберг.

У мечты есть формула. Вот она ⬇️

А чтобы мечта исполнилась, нужен простой советский…

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Что еще происходит с Натальей Ротенберг

Бывшая жена Аркадия Ротенберга заявила, что ее виллу в Ницце захватили «радикальные террористы из Чечни» Компания миллиардера ответила: «Она живет в Армении, вилла ей не принадлежит»

Что еще происходит с Натальей Ротенберг

Бывшая жена Аркадия Ротенберга заявила, что ее виллу в Ницце захватили «радикальные террористы из Чечни» Компания миллиардера ответила: «Она живет в Армении, вилла ей не принадлежит»

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