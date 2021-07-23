Lil Nas X попал в тюрьму в клипе на «Industry baby». В ролике рэпер тверкает в розовой робе и голым танцует с другими заключенными

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Американский рэпер Lil Nas X (автор хита «Old Town road») вместе со своим приятелем Джеком Харлоу выпустил провокационный клип на песню «Industry baby».

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По сюжету, Lil Nas X отправляют в тюрьму. Музыкант чистит полученные «Грэмми», тверкает в розовой робе и голым танцует с другими заключенными в душе (и вообще, на него буквально облизываются даже охранники!). Вместе с Харлоу Lil Nas X устраивает бунт и сбегает из тюрьмы.

Клип на «Industry baby» снят в сотрудничестве с благотворительной организацией Bail Project, которая помогает выплачивать тюремные залоги тем, кому не хватает на это денег.

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Рэпер Lil Nas X выпустил «сатанинские» кроссовки Nike с каплями человеческой крови. В компании ответили, что не разрабатывали эту обувь

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Рэпер Lil Nas X выпустил «сатанинские» кроссовки Nike с каплями человеческой крови. В компании ответили, что не разрабатывали эту обувь

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