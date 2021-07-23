Lil Nas X попал в тюрьму в клипе на «Industry baby». В ролике рэпер тверкает в розовой робе и голым танцует с другими заключенными
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Американский рэпер Lil Nas X (автор хита «Old Town road») вместе со своим приятелем Джеком Харлоу выпустил провокационный клип на песню «Industry baby».
По сюжету, Lil Nas X отправляют в тюрьму. Музыкант чистит полученные «Грэмми», тверкает в розовой робе и голым танцует с другими заключенными в душе (и вообще, на него буквально облизываются даже охранники!). Вместе с Харлоу Lil Nas X устраивает бунт и сбегает из тюрьмы.
Клип на «Industry baby» снят в сотрудничестве с благотворительной организацией Bail Project, которая помогает выплачивать тюремные залоги тем, кому не хватает на это денег.