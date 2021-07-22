Снуп Догг четыре дня стримил игры без звука. Зрители пытались сказать об этом в зашифрованных посланиях, но рэпер ничего не понял

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Rob Latour / Shutterstock / Vida Press

Рэпер Снуп Догг четыре дня подряд стримил игры без звука — и даже не знал об этом. Зрители пытались указать музыканту на технические неполадки, но тот совершенно не понимал, чего от него хотят. Скорее всего потому, что Снуп Догг ограничил комментарии в чате трансляции.

В итоге зрители могли общаться с ним только при помощи смайликов. Ребусов, в которых была зашифрована просьба включить звук, Снуп Догг так и не разгадал. А посты с обращениями в других соцсетях, в том числе на Reddit, рэпер не читал.

Но вскоре ситуация разрешилась сама собой. Один из товарищей Снупа Догга обнаружил проблему, когда сам попытался выйти в прямой эфир с того же оборудования. Оказалось, рэпер случайно выключил звук трансляции и забыл включить обратно. Впрочем, может, это какой-то хитрый план: в конце концов музыкант снова попал в новости со своими стримами.

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Снуп Догг на стриме разозлился из-за игры, все бросил и ушел. Тут-то и началось самое интересное — пришли 200 тысяч человек и начали смотреть на стену

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Снуп Догг на стриме разозлился из-за игры, все бросил и ушел. Тут-то и началось самое интересное — пришли 200 тысяч человек и начали смотреть на стену

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