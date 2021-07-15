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Наверное, каждый, кто смотрел фильм «Челюсти», поверил в то, что акулы — это страшные монстры-убийцы. А потом понял, что им далеко до дельфинов или, скажем, косаток. Но ведь акулы все же иногда нападают на людей, верно?

Ученые из Австралии считают, что «нападение» — очень плохое слово для описания столкновений человека с акулой. И активно борются за то, чтобы их называли «укусами», пишет издание The Sydney Morning Herald. Власти австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс уже начали вносить соответствующие изменения в свои ежегодные отчеты: теперь вместо «нападений» там «инциденты». За 2018 год в мире произошло 38 таких «инцидентов», 16 из них — в Австралии.

Выбор в пользу менее страшных слов может помочь в борьбе со стереотипами об «акулах-людоедах» и объяснить людям, как акулы ведут себя на самом деле, считает доктор Леонардо Гуида из австралийского общества охраны морской среды. Доктор Кристофер Пепин-Нефф из университета Сиднея еще более категоричен: «„Нападение акул“ — это ложь». По его словам, более чем в трети случаев столкновение человека и акулы заканчивается без всяких травм. Во многих других случаях человек получает совсем незначительные повреждения. Например, его кусает маленькая ковровая акула, на которую он наступил. Разумеется, она даже не думает в этот момент нападать.

Пепин-Нефф исследовал язык, которым описывались столкновения людей с акулами и выяснил, что до 1930-х годов их называли «происшествиями с акулами» (shark accidents). Когда в обиход вошли «нападения акул», на пляжах стали устанавливать противоакульи сети.

Juan Oliphant /oneoceandiving.com / Reuters / Scanpix / LETA

Безусловно, акулы — хищники. Но зачастую в случае с человеком они просто проявляют любопытство. «У акул нет рук, и поэтому, когда они хотят что-то исследовать, то берут это в рот. Очень редко акулы съедают людей», — говорит Нейтан Харт, доцент университета Маккуори.

Как отмечает The Sydney Morning Herald, описывая столкновения хищных рыб с серферами, «после укуса акулы обычно плывут дальше по своим делам, а не продолжают дегустировать странный микс из мяса, гидрокостюма и доски для серфинга».

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