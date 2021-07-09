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шапито

Маленький зайчонок забежал в колонию-поселение на Урале — и не пожалел Его накормили морковкой, напоили молоком и вскоре отпустили на свободу

Источник: Meduza

В Свердловской области зайчонок случайно забрел на территорию колонии-поселения рядом с поселком Решеты. Напуганного зайчонка поймали осужденные и передали работающим в колонии медикам. А те напоили его молоком и накормили морковкой.

ГУФСИН Свердловской области

«Заяц питается. Молочком». «У нас обед, в КП-66. Всем приятного аппетита!» — говорят сотрудники колонии на видео, опубликованном пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области.

Через несколько дней зайчонка выпустили на свободу. «Визит лесного жителя никого не оставил равнодушным и надолго запомнится и осужденным, и сотрудникам», — говорится в описании видео.

Оказывается, мы почти не писали про зайцев — зато очень много про кроликов

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