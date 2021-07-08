Телепузики привились от коронавируса! У людей в твиттере, разумеется, возникло много вопросов — как и у нас 🤔
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
В борьбе с пандемией коронавируса все средства хороши. Наверное, так подумали создатели детского шоу «Телепузики» и опубликовали твит, из которого следует, что все четыре главных героя — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По — получили прививки. А теперь хвастаются своими сертификатами о вакцинации.
Да уж, к такому жизнь нас, определенно, не готовила! Да и всех остальных тоже: на момент написания заметки твит собрал более 280 тысяч лайков и почти 90 тысяч ретвитов — при том, что на аккаунт подписаны всего 32 тысячи человек. Ах да, и буквально тысячи комментариев:
Чем дольше люди смотрели на твит, тем сильнее им приходилось переосмыслять все, что они знали о Телепузиках.
А следующий твит в качестве аргумента могли бы использовать противники вакцинации.
За комментарием о вакцинации Телепузиков мы обратились к нашему эксперту.
Комментарий медицинского редактора «Медузы» Дарьи Саркисян
Наверняка физиология Телепузиков отличается от человеческой, и наши лекарства не всегда им подходят. Видимо, с этим связано то, что они использовали модифицированные вакцины с названиями, только похожими на наши. Если предположить, что AstraTubbica — телепузиковый аналог вакцины производства компании AstraZeneca, то вторая вакцина — Noo-nson & Noo-nson — видимо, аналог вакцины компании Johnson & Johnson.
Модификация, возможно, затронула и способ применения. Человеческая вакцина компании AstraZeneca вводится через четыре-двенадцать недель, а не через три. Человеческая вакцина компании Johnson & Johnson вводится однократно, а телепузики Ляля и Тинки-Винки получили две дозы. Любопытно, что в родной для телепузиков Великобритании зарегистрировано четыре вакцины, но доступны только три (недоступна как раз Johnson & Johnson). Непонятно, почему Телепузики выбрали только две вакцины.
Ладно, на этом, пожалуй, хватит. Но если хотите самостоятельно погрузиться в кроличью нору — добро пожаловать в комментарии к твиту.