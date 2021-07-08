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Everett Collection / Vida Press

В борьбе с пандемией коронавируса все средства хороши. Наверное, так подумали создатели детского шоу «Телепузики» и опубликовали твит, из которого следует, что все четыре главных героя — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По — получили прививки. А теперь хвастаются своими сертификатами о вакцинации.

«Мы все привились! Как раз вовремя для жаркого пузи-лета☀️ Кто готов выйти поиграть?»

Да уж, к такому жизнь нас, определенно, не готовила! Да и всех остальных тоже: на момент написания заметки твит собрал более 280 тысяч лайков и почти 90 тысяч ретвитов — при том, что на аккаунт подписаны всего 32 тысячи человек. Ах да, и буквально тысячи комментариев:

«Почему они родились спустя шесть лет после выхода первой серии? Почему вторые уколы в будущем? Почему они получают две дозы J&J? Что П Р О И С Х О Д И Т?»

«Кто-нибудь кроме меня находит эту ситуацию абсолютно безумной?»

Чем дольше люди смотрели на твит, тем сильнее им приходилось переосмыслять все, что они знали о Телепузиках.

«Это сильно осложняет историю Телепузиков. Если допустить, что их вакцинация — канон, то это значит, что:➤ Действие шоу происходит на Земле в наши дни (огромное, ошеломляющее и вызывающее беспокойство откровение)➤ Телепузики восприимчивы к болезням»

«➤ Существует организация, которая, вероятно, называется „Телепузоцентр по контролю и профилактике заболеваний“ — по образцу американских Центров.

➤ Все Телепузики родились 20 февраля 2003 года, несмотря на то, что шоу начало выходить в эфир в 1997»

«Я делаю два вывода:

➤У Телепузиков есть как минимум второе поколение

➤ Они достаточно взрослые, чтобы ходить в пабы»

«Мне нравится думать, что их привил Пылесос Ну-Ну»

«Еще не читала реплаи, но уже знаю, что кто-то в бешенстве от того, что Телепузики привились»

А следующий твит в качестве аргумента могли бы использовать противники вакцинации.

«Думаю, все мы знаем, что будет дальше»

За комментарием о вакцинации Телепузиков мы обратились к нашему эксперту.

Комментарий медицинского редактора «Медузы» Дарьи Саркисян

Наверняка физиология Телепузиков отличается от человеческой, и наши лекарства не всегда им подходят. Видимо, с этим связано то, что они использовали модифицированные вакцины с названиями, только похожими на наши. Если предположить, что AstraTubbica — телепузиковый аналог вакцины производства компании AstraZeneca, то вторая вакцина — Noo-nson & Noo-nson — видимо, аналог вакцины компании Johnson & Johnson.

Модификация, возможно, затронула и способ применения. Человеческая вакцина компании AstraZeneca вводится через четыре-двенадцать недель, а не через три. Человеческая вакцина компании Johnson & Johnson вводится однократно, а телепузики Ляля и Тинки-Винки получили две дозы. Любопытно, что в родной для телепузиков Великобритании зарегистрировано четыре вакцины, но доступны только три (недоступна как раз Johnson & Johnson). Непонятно, почему Телепузики выбрали только две вакцины.

Ладно, на этом, пожалуй, хватит. Но если хотите самостоятельно погрузиться в кроличью нору — добро пожаловать в комментарии к твиту.

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