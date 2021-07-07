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ТАСС

В 2018 году компания Coca-Cola специально для Японии выпустила прозрачную версию своего напитка, Coca‑Cola Clear. Чтобы газировка получилась бесцветной, из нее убрали карамель. Впрочем, пишет Business Insider, оказалось, что компания уже делала прозрачную колу задолго до 2018 года. По специальному заказу для одного очень важного клиента — маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Кока-кола была сверхпопулярной среди американских солдат. Один только генерал Дуайт Эйзенхауэр (впоследствии президент США и друг Жукова) заказал три миллиона бутылок для солдат на Североафриканском фронте. А потом — столько сырья и материалов, чтобы можно было ежемесячно производить по шесть миллионов бутылок. К концу Второй мировой войны союзные войска выпили пять миллиардов бутылок газировки.

Жуков впервые попробовал кока-колу, когда лично встретился с Эйзенхауэром. Советскому маршалу очень понравился напиток, и какое-то время он мог совершенно спокойно им наслаждаться. Но вскоре после победы над Германией отношения между бывшими союзниками — СССР и США — испортились, и началась Холодная война. Жуков справедливо опасался, что если его увидят с «символом империализма», то обязательно накажут. А другие напитки маршала не радовали.

Тогда он подумал, что если лишить колу ее характерного карамельного цвета, то можно будет при транспортировке выдать ее за водку. Жуков обратился с этой просьбой к генералу Марку Уэйну Кларку, командующему американским сектором оккупированной Австрии. Кларк передал просьбу президенту Трумэну, а тот — Джеймсу Фарли, главе Coca-Cola Export Corporation.

Химик-технолог компании вскоре справился с задачей и обесцветил кока-колу. Специальную партию разлили в немаркированные бутылки и закрыли белыми крышками с красной звездой. 50 ящиков напитка доставили в советскую оккупационную зону Австрии. В отличие от других товаров, ящики с колой никто не проверял.

Дальнейшая судьба партии прозрачной газировки неизвестна, но можно предположить, что Георгий Жуков был очень доволен. Правда, отношения между СССР и США в тот момент это так и не улучшило.

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