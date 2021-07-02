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Пользователи «Госуслуг» столкнулись с проблемами при входе на сайт — их отправляют в получасовую виртуальную очередь (Минцифры сообщило, что это связано с внедрением новых сервисов). Таймер обнуляется при каждом обновлении страницы.

Впрочем, нашелся и более быстрый способ получить доступ к «Госуслугам» — оказалось, пользователи могут обмануть таймер, который после окончания отсчета показывает кнопку с доступом на сайт. И ждать 30 минут совсем необязательно.

Разработчик из Санкт-Петербурга Евгений Телегин записал видео, в котором демонстрирует обход таймера через режим просмотра кода страницы в браузере. И это буквально пара кликов, смотрите сами:

В комментариях другие пользователи подтвердили, что способ Телегина действительно работает. ¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯

Мы обратились за комментарием к разработчику «Медузы» Кириллу Балясникову. Приводим отредактированную версию с минимальной эмоциональной окраской и без нецензурной лексики: «Как это работает в представлении разработчиков „Госуслуг“: пользователь 30 минут сидит перед экраном и ждет, пока скрипт покажет ему кнопку с доступом к сайту. Но это сделано даже слишком лениво — на самом деле эта кнопка сразу доступна в коде страницы, а не загружается динамически в момент, когда таймер дотикает. Автор видео просто открыл инструменты разработчика, нашел нужную кнопку и сделал ее видимой. Все».

Неизвестно, будет ли этот способ работать, если все начнут пользоваться этим обходным путем.

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Фото в анонсе: Djim Loic / Unsplash