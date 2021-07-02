Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Обновление: «На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен», — сообщили ТАСС в Минцифры.

Пользователи, пытающиеся войти на «Госуслуги», днем 2 июля столкнулись с проблемами в работе портала.

При попытке авторизоваться в 12:00 мск появляется надпись, что более 500 тысяч посетителей «сейчас заказывают услуги», и на портал можно будет зайти через 30 минут.

Ранее 2 июля пользователи сообщали, что при заходе на «Госуслуги» им сообщали, что время ожидания — 5 минут.

При этом получение QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный ковид, происходит без ожидания.

Читайте также

Со следующей недели в Москве бизнес-ланч, бар-хоппинг и концерты — только по QR-коду. Кто и как его может получить? 10 карточек

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям россиян с детьми. Эти выплаты можно оформить через «Госуслуги».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег