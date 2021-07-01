Слон, разгромивший кухню ради порции риса, снова в городе. На этот раз его соблазнил кошачий корм

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В конце июня 40-летний слон по кличке Плай Бунчуай ночью проломил стену кухни семьи Пхунгпрасопорнов и украл немного риса, чем, собственно, и прославился. Неделю спустя тот же слон устроил еще один набег, в том же таиландском городе Хуахин. Тоже ночью. К счастью, в этот раз животное выбрало другой дом — и даже ничего не разнесло.

Слева — слон на террасе, справа — та самая трапеза с пробитой стеной

В остальном истории предельно схожи: местный житель Наттакан Чароэндонг проснулся от шума в районе двух часов ночи. У входа в дом он с удивлением обнаружил громадного Плая Бунчуая, воровавшего кошачью еду. Слон еле влез под крышу террасы. Но теснота его совсем не расстроила — ночной гость водил хвостом из стороны в сторону от удовольствия, настолько ему понравился кошачий корм.

К счастью, все закончилось мирно: слон доел, сумел протиснуться обратно на волю и скрылся в джунглях. Впрочем, животное, судя по его поведению, явно еще вернется в город за каким-нибудь новым угощением. Будем надеяться, Плай Бунчуай вынес уроки из своего первого визита и действительно больше не нанесет никому вреда. И заодно нам снова будет о чем писать!

Приятного аппетита

В Таиланде слону захотелось устроить ночной перекус. Ради этого он проломил стену кухни

Приятного аппетита

В Таиланде слону захотелось устроить ночной перекус. Ради этого он проломил стену кухни

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