В Таиланде слону захотелось устроить ночной перекус. Ради этого он проломил стену кухни

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В таиландском городе Хуахин голодный слон по кличке Плай Бунчуай вломился в дом семьи Пхунгпрасопорнов, чтобы стащить мешочек риса. И когда мы пишем, что слон «вломился», то именно это и имеем в виду — животное буквально проделало огромную дыру в стене на кухне. Дело в том, что супруги оставили на кухонном столе немного риса, он-то и привлек внимание Плая Бунчуая.

В два часа ночи Пхунгпрасопорны услышали шум и отправились проверить, кто мог наведаться к ним в такое время. Оказалось, это был самый настоящий слон: Плай Бунчуай, просунув голову в дыру, хоботом подтягивал к себе рис, и делал вид, будто не происходит ничего необычного. Супруги сняли незваного гостя на видео, а потом криками прогнали обратно в лес.

Как сообщают местные СМИ, слон уже не впервые наведывается в Хуахин, вот только в прошлый раз он хотя бы ничего не разрушил. Сейчас же ущерб оценили в 50 тысяч тайских бат (примерно 116 тысяч рублей). Супруги заявили, что «было забавно увидеть слона в такой ситуации», но они переживают, что животное вернется. Пока же им посоветовали не оставлять еду на столе, чтобы лишний раз не соблазнять Плая Бунчуая.

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