Жители провинции Чиангмай на севере Таиланда повстречали в поле голодного слоненка. Тот как раз решил подкрепиться чужим сахарным тростником. Заметив людей, слоненок спрятался за столбом. Видимо, малыш совсем забыл, что он, пусть и маленький, но все равно слон.

Местные жители посветили на него фонариками и сфотографировали. Все это время слоненок стоял смирно и не шевелился, надеясь, что люди ничего не заметят. В конце концов они ушли, а слоненок, будем надеяться, смог спокойно поужинать.

Бонус

Слоны ну просто обожают сахарный тростник!