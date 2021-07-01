Плачете от репчатого лука? Вы просто не умеете его правильно резать! Вот как надо
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Вы тоже не можете нарезать лук и не расплакаться? Несколько лет назад селекционеры даже вывели специальный сорт лука «без слез» — и в некоторых странах он даже продается в магазинах.
Есть еще много проверенных (но не всегда работающих) способов не рыдать при виде лука: охладить луковицу, намочить нож ледяной водой. В конце концов, просто надеть очки.
Но даже самый обычный лук можно нарезать без слез, не прибегая к особым ухищрениям. Как это сделать — показывает ведущий кулинарного шоу из США Итан Члебовски.
К сезону салатов и шашлыков — готовы!