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Стань агентом лета!

шапито

Плачете от репчатого лука? Вы просто не умеете его правильно резать! Вот как надо

Источник: Meduza

Вы тоже не можете нарезать лук и не расплакаться? Несколько лет назад селекционеры даже вывели специальный сорт лука «без слез» — и в некоторых странах он даже продается в магазинах.

Есть еще много проверенных (но не всегда работающих) способов не рыдать при виде лука: охладить луковицу, намочить нож ледяной водой. В конце концов, просто надеть очки.

Но даже самый обычный лук можно нарезать без слез, не прибегая к особым ухищрениям. Как это сделать — показывает ведущий кулинарного шоу из США Итан Члебовски.

Ethan Chlebowski

К сезону салатов и шашлыков — готовы!

Лук нарезали, не расплакались. Куда бы его теперь деть?

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