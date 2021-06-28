Юрий Лоза свил себе плот из песен и слов — и это его конспирологический ютьюб Там он рассказывает о плоской Земле и засыпанном мире (что-о-о). Зрители зовут его «народным учителем», а ученые негодуют
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Певец Юрий Лоза, когда-то учившийся на географическом факультете Казахского государственного университета (поступил на отделение гидрологии суши, но бросил), последние годы пытается доказать своим слушателям и зрителям теорию плоской Земли. Среди прочего он ведет канал на ютьюбе, где, сидя в окружении гитар, кошачьей когтеточки и собственной книги «Научу писать хиты», размышляет об истинной форме планеты.
«Ознакомившись с огромным количеством материалов по теме плоской Земли, [Юрий Лоза] пришел к выводу, что до Коперника люди были правы, считая нашу Землю неподвижной. А все светила — вращающимися вокруг нее, — говорится в описании к одному из роликов. — Соглашаться или нет — дело каждого, все аргументы говорят, что нам долгое время рассказывали придуманные учеными сказки. Еще бы понять — зачем…»
Заголовки у роликов соответствующие:
- «С формой Земли явно что-то не так! Мнение Юрия Лозы»
- «Убедительная версия от Юрия Лозы»
- «Земля — не шар, уверен Юрий Лоза. Его аргументы в этом видео»
Видео с теориями заговора — одни из самых популярных на канале Юрия Лозы. Монологи о плоской Земле набирают по 60–130 тысяч просмотров. Теория о засыпанном мире и вовсе набрала 320 тысяч просмотров.
Вы точно хотите знать, что такое «засыпанный мир»? 🤔
Без лишних слов, вот что говорится об этой теории в описании на ютьюбе: «Поездив по миру, Юрий Лоза увидел, что все виденные им города испытали на себе воздействие глобальной катастрофы, в результате чего оказались занесены грунтом на величину от трех до десяти метров. Это могло произойти из-за огромной волны, прокатившейся по поверхности Земли, причем не один раз. Примерно тот же эффект, только в миниатюре, [Юрий Лоза] наблюдал в детстве, когда родители возили его по окрестностям Алма-Аты».
А вот рассказы о том, что американцы никогда не высаживались на Луне, набрали скромные 13 и 28 тысяч просмотров.
Рассуждения Лозы о статусе Крыма или «хайпе в современной медиасфере» смотрят не так охотно. Зато песни слушают до сих пор! У ролика с названием «Супер песня от Юрия Лозы — „Сто часов“» 140 тысяч просмотров. А у «Безусловного хита Юрия Лозы — „Пой, моя гитара“» 229 тысяч. Есть у музыканта и абсолютный лидер по просмотрам, опередивший даже теории заговора. Это выступление Лозы с песней «Плот», набравшее более девяти миллионов просмотров.
Но вернемся к теории плоской Земли, которую отстаивает Лоза. Судя по всему, для певца это один из способов подогревать к себе интерес. Российские СМИ постоянно публикуют выдержки из его роликов, запрашивают комментарии экспертов, чтобы понять, плоская Земля или нет.
Скажем, еще в сентябре 2020 года «Комсомольская правда» выпустила материал с заголовком «„Не все так кругло“: Юрий Лоза за две минуты доказал, что Земля плоская». Вниманием музыканта не обошло и РИА Новости: «Юрий Лоза предъявил доказательства того, что Земля плоская».
Нужно сказать, Лоза действительно старается. Допустим, в последнем видео по теме он попытался доказать свою теорию с помощью воздушного шара и двух CD-дисков. Шар играл роль «условного глобуса», на котором показывали «условный Ярославль» и «условную Астрахань». На CD-дисках Лоза демонстрировал разницу между уровнем моря, отмечая, что Волга так течь не может, «зачем ей это нужно».
Увы, ученых, которым певец приписывает авторство сказок о круглой Земле, эксперимент с шаром не убедил. «Имеет смысл делать выводы из разумных предположений. Предположение, что Земля плоская, неразумное, — заявил старший научный сотрудник Института географии РАН Владимир Каганский. — И свидетельствует о болезненности лиц, которые делают такие предположения. Если говорить проще, то это бред. Из бреда не стоит делать какие-либо выводы и привлекать к нему дополнительное внимание».
Зато в комментариях к роликам о плоской Земле царят любовь и взаимоуважение. Лозу благодарят за доступное объяснение, называют «народным учителем» и желают побольше «думающих подписчиков». В общем, шар и CD-диски сработали.