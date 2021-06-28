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Певец Юрий Лоза, когда-то учившийся на географическом факультете Казахского государственного университета (поступил на отделение гидрологии суши, но бросил), последние годы пытается доказать своим слушателям и зрителям теорию плоской Земли. Среди прочего он ведет канал на ютьюбе, где, сидя в окружении гитар, кошачьей когтеточки и собственной книги «Научу писать хиты», размышляет об истинной форме планеты.

Юрий Лоза

«Ознакомившись с огромным количеством материалов по теме плоской Земли, [Юрий Лоза] пришел к выводу, что до Коперника люди были правы, считая нашу Землю неподвижной. А все светила — вращающимися вокруг нее, — говорится в описании к одному из роликов. — Соглашаться или нет — дело каждого, все аргументы говорят, что нам долгое время рассказывали придуманные учеными сказки. Еще бы понять — зачем…»

Заголовки у роликов соответствующие:

«С формой Земли явно что-то не так! Мнение Юрия Лозы»

«Убедительная версия от Юрия Лозы»

«Земля — не шар, уверен Юрий Лоза. Его аргументы в этом видео»

Видео с теориями заговора — одни из самых популярных на канале Юрия Лозы. Монологи о плоской Земле набирают по 60–130 тысяч просмотров. Теория о засыпанном мире и вовсе набрала 320 тысяч просмотров.

Вы точно хотите знать, что такое «засыпанный мир»? 🤔 Без лишних слов, вот что говорится об этой теории в описании на ютьюбе: «Поездив по миру, Юрий Лоза увидел, что все виденные им города испытали на себе воздействие глобальной катастрофы, в результате чего оказались занесены грунтом на величину от трех до десяти метров. Это могло произойти из-за огромной волны, прокатившейся по поверхности Земли, причем не один раз. Примерно тот же эффект, только в миниатюре, [Юрий Лоза] наблюдал в детстве, когда родители возили его по окрестностям Алма-Аты». Юрий Лоза

А вот рассказы о том, что американцы никогда не высаживались на Луне, набрали скромные 13 и 28 тысяч просмотров.

Рассуждения Лозы о статусе Крыма или «хайпе в современной медиасфере» смотрят не так охотно. Зато песни слушают до сих пор! У ролика с названием «Супер песня от Юрия Лозы — „Сто часов“» 140 тысяч просмотров. А у «Безусловного хита Юрия Лозы — „Пой, моя гитара“» 229 тысяч. Есть у музыканта и абсолютный лидер по просмотрам, опередивший даже теории заговора. Это выступление Лозы с песней «Плот», набравшее более девяти миллионов просмотров.

Но вернемся к теории плоской Земли, которую отстаивает Лоза. Судя по всему, для певца это один из способов подогревать к себе интерес. Российские СМИ постоянно публикуют выдержки из его роликов, запрашивают комментарии экспертов, чтобы понять, плоская Земля или нет.

Скажем, еще в сентябре 2020 года «Комсомольская правда» выпустила материал с заголовком «„Не все так кругло“: Юрий Лоза за две минуты доказал, что Земля плоская». Вниманием музыканта не обошло и РИА Новости: «Юрий Лоза предъявил доказательства того, что Земля плоская».

Нужно сказать, Лоза действительно старается. Допустим, в последнем видео по теме он попытался доказать свою теорию с помощью воздушного шара и двух CD-дисков. Шар играл роль «условного глобуса», на котором показывали «условный Ярославль» и «условную Астрахань». На CD-дисках Лоза демонстрировал разницу между уровнем моря, отмечая, что Волга так течь не может, «зачем ей это нужно».

Юрий Лоза пытается доказать, что Земля плоская

Увы, ученых, которым певец приписывает авторство сказок о круглой Земле, эксперимент с шаром не убедил. «Имеет смысл делать выводы из разумных предположений. Предположение, что Земля плоская, неразумное, — заявил старший научный сотрудник Института географии РАН Владимир Каганский. — И свидетельствует о болезненности лиц, которые делают такие предположения. Если говорить проще, то это бред. Из бреда не стоит делать какие-либо выводы и привлекать к нему дополнительное внимание».

Зато в комментариях к роликам о плоской Земле царят любовь и взаимоуважение. Лозу благодарят за доступное объяснение, называют «народным учителем» и желают побольше «думающих подписчиков». В общем, шар и CD-диски сработали.

Как в ХХI веке можно верить, что Земля — плоская? Meduza

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Максим Иванов, шаролюб