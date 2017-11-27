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«Затмение плоскоземельников»: астрофизик Нил Деграсс Тайсон продолжает издеваться над сторонниками плоской Земли

Meduza
13:16, 27 ноября 2017

Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон часто ввязывается в споры с последователями теории плоской Земли. Ученый даже участвовал в баттле с рэпером B.o.B., который пытался убедить Тайсона, что у Земли есть край.

После того, как власти Калифорнии 25 ноября запретили местному жителю Майклу Хьюзу запускать самодельную ракету, чтобы подтвердить, что Земля — плоская, Тайсон придумал идеальный ответ всем сторонникам псевдотеории.

«Лунное затмение, которое плоскоземельники никогда не видели», — написал ученый.

Подписчики Тайсона предложили пойти еще дальше — и изобразить на Луне тень от плоской Земли, стоящей на черепахе и трех слонах.

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