Топ-контент: в Подмосковье среди вакцинированных разыграли квартиру. Победителя определили при помощи собаки, боксерской груши и бумажных самолетиков

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Подмосковные власти продолжают уговаривать жителей сделать прививку от коронавируса. В ход пошел розыгрыш трехкомнатной квартиры в Серпухове площадью 75 м² (стоит около трех миллионов рублей) среди вакцинированных. Победителя объявили в эфире телеканала «360°».

Выигрышный номер определяли поэтапно. Сперва — с помощью детей, запускавших бумажные самолетики. Потом подключили пса Тейлора. Ведущие с ним поговорили, состоялся такой диалог:

— Тебе нужно нам помочь. Скажешь пару слов?

— Гав-гав.

Пес при этом молчал, за него гавкали участники эфира. Чем же помог Тейлор: он выбрал случайную миску с кормом и тем самым определил следующую цифру в номере.

На третьем этапе нужно было ударить в боксерскую грушу, измеряющую силу удара. Ну и в финале все решили рулетка, рулон обоев и 10 шариков, в одном из которых спрятали последнюю цифру номера.

Все это проходило под лозунгом «Вакцина — наша, квартира — ваша».

Организаторы конкурса обещают, что будут и другие подобные розыгрыши. «С учетом такого роста заинтересованности мы в конце июня разыграем еще одну квартиру, в ближнем Подмосковье, в 15 километрах от МКАД. Про округ скажем позже», — заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Полная версия эфира Телеканал 360

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