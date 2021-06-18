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Россию накрывает третья волна эпидемии. В Москве продляют ограничения (но хотя бы снова разрешили сидеть на лавках!). Каждый день регистрируют все больше и больше случаев заражения ковидом. При этом темпы вакцинации очень низкие, из-за чего, к примеру, власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации госслужащих, работников сфер услуг, ЖКХ и транспорта.

Многие россияне разочарованы тем, как государство продвигает вакцинацию, и потому устроили свою рекламную кампанию в соцсетях, рассказывающую о плюсах (порой самых сказочных) прививок от ковида.

Что дает вакцинация: плюсы, минусы, суперспособности

И, конечно, подарки!

Поможет ли обязательная вакцинация? Не факт!

Что будут делать власти, если уговоры не помогут?

А есть причины не прививаться? Есть (то есть нет)

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