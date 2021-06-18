«В Москве среди вакцинированных разыграют три деревни в Костромской области вместе с населением» Только мемы — о том, как россияне пытаются заставить друг друга привиться уже наконец
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Россию накрывает третья волна эпидемии. В Москве продляют ограничения (но хотя бы снова разрешили сидеть на лавках!). Каждый день регистрируют все больше и больше случаев заражения ковидом. При этом темпы вакцинации очень низкие, из-за чего, к примеру, власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации госслужащих, работников сфер услуг, ЖКХ и транспорта.
Многие россияне разочарованы тем, как государство продвигает вакцинацию, и потому устроили свою рекламную кампанию в соцсетях, рассказывающую о плюсах (порой самых сказочных) прививок от ковида.