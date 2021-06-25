На Балтийском взморье кабаны открыли пляжный сезон. Начали с неспешной прогулки по берегу

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В Калининградской области семья кабанов, состоящая примерно из десятка особей, прогулялась вдоль побережья Балтийского моря. Об этом сообщает телеграм-канал «Мобильный репортер». Впрочем, по другим источникам, дело происходит с другой стороны Балтики — в Германии. А по другим, вообще в Польше.

Сперва животные помочили копытца в воде, а потом пробежались по песку. Цепочку кабанов возглавляли и замыкали взрослые, следившие за тем, чтобы детеныши не отставали. Отдыхающие не обратили особого внимания на процессию — то ли потому что местных жителей уже ничем не удивишь, то ли потому что сами кабаны старались не мешать чужому отдыху.

Кабаны, вы что, хотите как в Израиле?

Хайфу захватили дикие кабаны-разбойники 🐗 Жители в ужасе прячут розовые портфели и выходят на прогулки с палками. Это их не спасает

Кабаны, вы что, хотите как в Израиле?

Хайфу захватили дикие кабаны-разбойники 🐗 Жители в ужасе прячут розовые портфели и выходят на прогулки с палками. Это их не спасает

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