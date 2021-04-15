Хайфу захватили дикие кабаны-разбойники 🐗 Жители в ужасе прячут розовые портфели и выходят на прогулки с палками. Это их не спасает

Природа настолько очистилась, что в Хайфе, израильском городе с населением около 300 тысяч человек, к власти пришли дикие кабаны. Надежды нет: мэрия понятия не имеет, как бороться с наводнившими город животными, чей отстрел запретили еще в 2019 году.

Пока представители мэрии размышляют, как лучше свергнуть кабанью хунту, сами кабаны продолжают бесчинствовать. Многие уже освоились и чувствуют себя как дома: дремлют в детских бассейнах, носятся по лужайкам и вытаптывают газон, играют в футбол чужими мячами, водят дружбу с местными собаками (некоторые из них переметнулись на сторону кабанов). Ах да, еще кабаны патрулируют улицы, гуляют по тротуарам и на них же спят. Кто их остановит? Словом, кабанам в городе уже никто не удивляется, это все равно что встретить белку в лесу.

Кое-кто из жителей Хайфы решил, что кабаны сменят гнев на милость, если их подкупить. Не тут-то было: животные с удовольствием принимают еду, но пощады от них ждать не приходится. Тем более если их не покормят люди, они просто разворошат мусорные баки и все равно найдут, что съесть.

Увы, кабаны, пусть и не все, часто проявляют агрессию — допустим, кусают пенсионеров за ноги или воруют у школьниц их розовые портфели. Местные жители убеждены, что кабаны «взяли Хайфу под контроль». С клыкастыми 150-килограммовыми соседями теперь можно столкнуться в любое время дня и ночи, даже на собственном крыльце. Животные гуляют стаями и сметают все на своем пути. Недавно одну женщину сбило с ног буйное семейство кабанов. Теперь она берет на прогулки палку, чтобы, в случае чего, попытаться от них отбиться — ну или хотя бы устоять на ногах.

Другие жители пытаются обезопасить свою жизнь более хитроумными способами: скажем, при помощи приложения, отпугивающего животных дозвуковыми волнами — вот только сперва такую программу надо создать. В свою очередь профессор из Университета Хайфы, оказавшийся экспертом по дикой природе, провел эксперимент с мочой. Она, по идее, должна отпугнуть непрошеных гостей. Профессор пил пиво и справлял нужду на деревья. Зря — не сработало. Прозвучало и другое предложение, разбросать по Хайфе львиные экскременты в надежде, что хотя бы это сделает жизнь кабанов менее комфортной. Однако до проверки этой теории у жителей руки (пока) не дошли.

При этом никто не может понять, почему в Хайфе стало так много кабанов. Одни винят пожары 2016 года, вынудившие кабанов покинуть привычную среду обитания и прийти в город. Вторые считают, что виноват мэр, запретивший отстрел этих животных. Третьи утверждают, что дело в самих жителях Хайфы, а именно в количестве производимого мусора, который привлекает кабанов. Есть и четвертая группа людей — те, кому нравится жить вместе с кабанами, кормить их, встречать в парках или во время пробежек (правда, иногда бежать приходится от самих животных). В общем, согласия между жителями Хайфы нет. А кабаны — есть. И, судя по всему, останутся они надолго.

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Пересказал Максим Иванов