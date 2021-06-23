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Стань агентом лета!

шапито

Блогер из США создал щит как у Капитана Америка. Он так же отскакивает от стен и прилетает в руки владельца

Источник: Meduza

Видеоблогер из Лос-Анджелеса Джейк Лейзер создал реплику щита Капитана Америка, которая отскакивает от стен — так же, как в фильмах Marvel и сериале «Сокол и Зимний солдат».

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Сперва ютьюбер хотел сделать щит на резинке, чтобы он сам возвращался в руки хозяина. Затем Лейзер задумался над тем, чтобы прицепить к щиту небольшой дрон или бумеранг. В конце концов блогер отказался от этих идей в пользу того, что уже видел в фильмах и сериалах Marvel — то есть материала, благодаря которому щит мог бы отскакивать от стен обратно к владельцу (и при этом не ломаться при ударах). Тут-то Лейзер и вспомнил о карбоне.

Блогер купил карбоновое волокно в строительном магазине, придал ему форму с помощью смолы, приделал ручку и покрасил в цвета американского флага. После чего отправился на тренировки (конечно, в костюме Капитана Америка!).

Задумка удалась: щит и правда отскакивает прямо как в сериале и выдерживает столкновения с поверхностями. Впрочем, сперва Лейзеру все равно не удавалось бросать его так, чтобы щит не улетал в противоположном направлении, но вскоре ютьюбер справился и с этим.

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