Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

С начала июня «Медуза» проводит музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные живые выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Поддержать «Медузу», оформив регулярный платеж, можно тут.

К марафону подключается подмосковная группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» — с душевным и убедительным видеообращением. Спасибо, ребята! Мы вас тоже очень любим!

Музыканты также поделились концертным видео на песню «Русский андерграунд», записанным в 2020 году. Эта композиция вошла в последний (на данный момент) альбом «Дивизии», получивший название «Катакомба» и знаменовавший перерождение группы: изменились ее состав и звучание. Премьера этой пластинки состоялась на «Медузе»; тогда же мы выпустили интервью лидера группы Вани Смирнова.

Meduza

Иван Смирнов

Всем привет! Мы — группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Наших друзей из «Медузы» недавно признали «иностранными агентами», по случаю чего они запустили акцию, которая называется «Агенты лета», в которой мы тоже принимаем участие. Вы можете тоже участвовать в ней, подписывайтесь на «Медузу», всячески выражайте им поддержку, в том числе и денежную.

Нам кажется, что вообще признание «иностранным агентом» — это довольно странная штука. И признать «иностранным агентом» можно кого угодно, например, нас, потому что мы получаем деньги с Bandcamp и от иностранных слушателей, которые слушают нас на разных платформах. Это бред и мы против таких штук.

Каждый раз, когда мы публикуем что-то такое в соцсетях, находится некоторое количество людей, которые говорят нам, что мы продались и что не надо лезть в политику. Друзья, хотелось бы обратиться непосредственно к вам. Мы считаем, что музыка должна объединять всех — и мы играем абсолютно для всех, вне зависимости от их взглядов. Но как частные лица мы имеем право выражать свою гражданскую позицию — у нас это право есть и, пожалуйста, нас его не лишайте.

Поддерживать такое издание — это не значит залезать в политику. Залезать в политику — это поддерживать политические партии, участвовать в их деятельности. Говорить что-то в защиту какого-то СМИ — это обычная, здоровая, гуманитарная позиция. Должна быть свобода слова. То, что кто-то считает, что это залезание в политику — это навязанная история, которую придумали эти дядьки в пиджаках сверху… Не будьте как они, а будьте как мы!

Поддерживайте «Медузу» — и любые другие независимые или зависимые издания, которые вам нравятся.

«Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» и WORDSHOP MUSIC VIDEO

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