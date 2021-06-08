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На «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый будний день мы публикуем музыкальные премьеры, специальные живые выступления, а также обращения артистов, которым не безразлична судьба «Медузы». Поддержать нас можно тут.

Сегодня к марафону присоединился музыкант Арсений Морозов — создатель групп Padla Bear Outfit и Sonic Death, ярчайших инди-проектов нулевых. Арсений Креститель — еще один его проект, который появился в 2018 году. Под этим псевдонимом Морозов записывает меланхоличные гитарные композиции.

В «Агентах лета» Арсений Креститель представляет демо-версию своей новой песни «Ламборджини» — одновременно беззаботной, летней и печальной.

Арсений Морозов

Атака властей на «Медузу» не может оставить равнодушным ни одного приличного человека. В этом году происходит совершеннейшая дичь в отношении всех более-менее свободных и независимых СМИ и фондов. Такое чувство, что уже больше половины страны объявлено экстремистами, иностранными агентами, нежелательными организациями. В этой ситуации всем, кто за здравый смысл, нужно объединяться, несмотря на разногласия, иначе совсем скоро мы окажемся наедине с репрессивным аппаратом. «Медуза» подвергается репрессиям прямо сейчас. Я выражаю поддержку «Медузе», и призываю вас к тому же. Один за всех.

Арсений Креститель — «Ламборджини» Meduza

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