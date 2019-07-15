«Жаль, что я родился не животным» Арсений Креститель в платье ездит по ночной трассе на коляске. Премьера клипа на «Медузе»

Стасик Хороший

Имя Арсения Морозова еще с нулевых хорошо знакомо любителям отечественной инди-сцены по группам Padla Bear Outfit и Sonic Death. В 2018 году музыкант создал новый проект под псевдонимом Арсений Креститель, в котором, по общему мнению, устроил настоящий ренессанс гитарного рока. В начале июля группа выпустила новый, отличный альбом «23», а следом приготовила первый профессиональный клип на песню «Животное». Видео снималось одним кадром командой OX film — в нем Арсений, одетый в женское платье, разъезжает по ночной трассе на инвалидной коляске, пока группа подыгрывает ему в кустах. Выглядит, словно Курт Кобейн попал в клип «Karma Police». «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

Арсений Креститель — Животное Арсений Креститель

Кирилл Проскурин

режиссер

Мы уже ранее использовали трек Арсения в нашем фильме «Он везет свой грузовик», участнике 30-го «Кинотавра». При написании и съемке фильма я вдохновлялся прошлым альбомом Арсения и в благодарность за это, ну и из большой любви к его музыке, давно хотел поработать вместе. Идея ролика рождалась в тесной коллаборации музыкантов и съемочной группы. Прочтение смыслов может кардинально отличаться у создателей и зрителя, но в этом и заключалась цель, чтобы каждый мог погрузиться в клип, утонуть и интерпретировать его по-своему.

Арсений Морозов

музыкант

Это были наши первые настоящие профессиональные съемки - с вагончиками в открытом поле, биотуалетом, обедом на площадке, большой командой и изнуряющими дублями. У всех в съемочной группе были рации, все было очень серьезно. Шоссе, где мы снимали, достаточно безлюдное, что редкость для Москвы. Но два раза нам все же пришлось пропустить машины чуваков, которые ездили в ближайший лесок за закладками. Было смешно, что куча народу со светом, камерами, мы в костюмах, стоим и ждем десять минут тачку, которая сначала едет за кладом, проезжая наш съемочный маршрут, а потом возвращается обратно. Надо сказать, что это лето достаточно холодное, и мы все мерзли. Помощники режиссера успокаивали замерзших нас историями о том, как они снимали всякий артхаус с обнаженными героями на двадцатиградусном морозе. На рассвете от всего нашего движа было чувство, как в конце «Сладкой жизни» Феллини, когда пестрая усталая толпа плетется по полю.