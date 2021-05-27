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шапито

Джейк Джилленхол выпустил худи с надписью «LOX». Это он сам придумал

Источник: Meduza

Актер Джейк Джилленхол выпустил худи по собственному дизайну — и попозировал в нем для инстаграма на фоне бейглов. Как подсказывает журналист и ведущий телеграм-канала «Кроненберг нефильтрованный» Андрей Загудаев, этот худи, скорее всего, будет ОЧЕНЬ популярен в России. И не только из-за самого Джилленхола, которого, конечно, здесь тоже очень любят. Просто на худи нанесена огромная надпись «LOX»…

В общем-то, в комментариях к фотографиям актера уже началась перепись россиян:

  • «Лох, АХАХАХХАХАХАХ»
  • «Кто-нибудь скажет ему?»
  • «Чувак, у тебя там что, написано „лох“?)»

Ну, вы поняли. На самом деле Джилленхол не просто так сфотографировался с бейглами. Дело в том, что бейглы с начинкой из лосося и сыра особенно популярны у ашкеназских евреев на восточном побережье США. На идише лосось звучит как «локс», то есть lox. Сам Джилленхол — еврей по матери. Плюс это коллаборация с популярной нью-йоркской закусочной «Russ & Daughters». За наводку спасибо читателю. ❤️

Джилленхол хотя бы не в свитере

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