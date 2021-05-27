Джейк Джилленхол выпустил худи с надписью «LOX». Это он сам придумал

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Актер Джейк Джилленхол выпустил худи по собственному дизайну — и попозировал в нем для инстаграма на фоне бейглов. Как подсказывает журналист и ведущий телеграм-канала «Кроненберг нефильтрованный» Андрей Загудаев, этот худи, скорее всего, будет ОЧЕНЬ популярен в России. И не только из-за самого Джилленхола, которого, конечно, здесь тоже очень любят. Просто на худи нанесена огромная надпись «LOX»…

В общем-то, в комментариях к фотографиям актера уже началась перепись россиян:

«Лох, АХАХАХХАХАХАХ»

«Кто-нибудь скажет ему?»

«Чувак, у тебя там что, написано „лох“?)»

Ну, вы поняли. На самом деле Джилленхол не просто так сфотографировался с бейглами. Дело в том, что бейглы с начинкой из лосося и сыра особенно популярны у ашкеназских евреев на восточном побережье США. На идише лосось звучит как «локс», то есть lox. Сам Джилленхол — еврей по матери. Плюс это коллаборация с популярной нью-йоркской закусочной «Russ & Daughters». За наводку спасибо читателю. ❤️

Джилленхол хотя бы не в свитере Райана Рейнольдса попросили надеть на вечеринку рождественский свитер. Он так и сделал — но оказалось, что Хью Джекман и Джейк Джилленхол его разыграли!

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег