Художник Слава Птрк нарисовал мрачную версию логотипа «Медузы» для NFT-аукциона. Это отсылка к его работе 2018 года с тюремной решеткой напротив Кремля

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Художник Слава Птрк представил свою версию логотипа «Медузы» для NFT-аукциона, вся прибыль с которого пойдет в поддержку издания (аукцион состоится 27 мая на площадке Rarible). В работе Птрк «m» с нашего логотипа превратилась в решетку, которую сжимают чьи-то руки. Она называется «Никакой свободы врагам свободы».

Слава Птрк — в поддержку «Медузы»

Вопроса, поддерживать «Медузу» или нет — не стояло: мне, конечно, кажется полным абсурдом весь этот закон об «иностранных агентах». Я тоже думал о способе как бы поддержать издание. Поэтому был очень рад, когда меня пригласили поучаствовать [в NFT-аукционе в поддержку «Медузы»]. <…>

Моя работа была придумана довольно спонтанно. Я сидел, смотрел на логотип «Медузы», который мне прислали организаторы, и понял, что он похож на лезвие и прутья решетки. Вспомнил работу, которую мы делали с [петербургским скульптором] Сергеем Каревым в 2018 году — ручки за канализационной решеткой напротив Кремля. И решил сделать вот такую отсылку в виде картинки рук за решеткой.

Для меня эта работа — о том, что тот, кто борется за свободу, сам может оказаться в несвободе. А еще о том, что свобода высказываний, свобода мысли, она сильнее, чем желание задавить эту свободу.

О какой работе говорит Слава Птрк

«Дню милиции посвящается»: художник Слава Птрк превратил канализационную решетку напротив Кремля в тюремную

О какой работе говорит Слава Птрк

«Дню милиции посвящается»: художник Слава Птрк превратил канализационную решетку напротив Кремля в тюремную

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Что за аукцион в поддержку «Медузы»

Собрались как-то Леонид Парфенов, «АИГЕЛ» и 80 художников — и поучаствовали в NFT-аукционе в поддержку «Медузы» 🎨 Скажем прямо: это отвал всего. Не хватает только вас!

Что за аукцион в поддержку «Медузы»

Собрались как-то Леонид Парфенов, «АИГЕЛ» и 80 художников — и поучаствовали в NFT-аукционе в поддержку «Медузы» 🎨 Скажем прямо: это отвал всего. Не хватает только вас!

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег