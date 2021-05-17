Жительница архипелага Шпицберген заленилась и не захотела в холод выходить на улицу. Поэтому все дела за нее сделала собака

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В декабре 2020 года мы писали о шведке Сесилии Блумдаль, которая ведет один из лучших тикток-аккаунтов на свете, а сейчас нам захотелось узнать, как у нее дела. Блумдаль живет в темном и очень холодном норвежском городе Лонгйир, расположенном на архипелаге Шпицберген (это около тысячи километров до Северного полюса). И у нее, как вы понимаете, довольно необычная жизнь. Даже ежедневные прогулки с собакой в Лонгйире превращаются в суровые экспедиции, ведь одеться нужно так, чтобы тебя не сдуло ветром.

Блумдаль давно привыкла к местным морозам, но иногда и ей хочется поваляться дома. Поэтому когда шведке понадобилось отправить подруге Оливии небольшую посылку, она прибегла к помощи своего верного (морозостойкого!) помощника — пушистого пса по кличке Грим.

Cecilia Blomdahl

Оливия живет в доме неподалеку. Она просто вышла на порог и позвала Грима — тот услышал крики и побежал на знакомый голос (посылка уже была привязана к ошейнику пса). После успешной доставки Блумдаль позвала пса домой. Тот немного отклонился по своим делам, но в итоге прибежал на зов и получил угощение за выполненную работу.

Но не стоит думать, что Грим целыми днями занят работой. Наоборот, его постоянно балуют — к примеру, на свой шестой день рождения пес получил торт в виде машины из хлеба с сосисками-пассажирами.

Cecilia Blomdahl

В тот же день Блумдаль официально стала хозяйкой Грима, который изначально был собакой ее друзей. Так вышло, что шведка и пес поладили сразу после знакомства и начали проводить много времени вместе (даже слетали в Швецию). В конце концов друзья Блумдаль передали ей права на собаку, которая давным-давно выбрала себе хозяйку.

Cecilia Blomdahl

Как живет Блумдаль

В Норвегии есть место, где на прогулку с собакой нужно надевать три слоя одежды и брать ружье против медведей. А еще там запрещены кошки и очень темно Но это место прекрасно!

Как живет Блумдаль

В Норвегии есть место, где на прогулку с собакой нужно надевать три слоя одежды и брать ружье против медведей. А еще там запрещены кошки и очень темно Но это место прекрасно!

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег

Максим Иванов