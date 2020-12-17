В Норвегии есть место, где на прогулку с собакой нужно надевать три слоя одежды и брать ружье против медведей. А еще там запрещены кошки и очень темно Но это место прекрасно!

Пять лет назад шведка Сесилия Блумдаль переехала в норвежский город Лонгйир, который расположен на архипелаге Шпицберген — оттуда до Северного полюса чуть более тысячи километров. Тут ОЧЕНЬ холодно и ОЧЕНЬ темно. Зато ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. Уезжать Блумдаль не хочет, ведь каждый день на Шпицбергене становится приключением.

Взять хотя бы прогулки с собаками. Это не прогулки, а целые экспедиции:

нужно обязательно надеть термобелье,

штаны потолще,

самую теплую куртку, которую только можно найти

и нацепить налобный фонарь.

Ах да, еще нужно прихватить ружье — по Шпицбергену разгуливают белые медведи, которые иногда слишком близко подбираются к жилым домам. Собаку тоже необходимо утеплить, плюс не забыть про специальный мерцающий ошейник. Все, вот теперь можно гулять.

Казалось бы, такой холод! Но собак домой все равно не загнать, уж слишком они любят валяться в снегу и играть друг с другом.

А что тут с кошками, спросите вы. Их на архипелаге попросту нет. В принципе! Власти запретили содержание кошек давным-давно (а точнее, еще в 1990-х), так как опасались, что они станут угрозой для местных птиц. Впрочем, одна кошка все-таки есть, местная знаменитость. Блумдаль сняла о ней тикток.

Жалуетесь на нехватку солнечного света? Вот так выглядит белый день в Лонгйире. Кромешная тьма.Что называется, без фонариков — ни шагу.

Зато удобно любоваться северным сиянием. Оно тут такое, что не влюбиться и правда невозможно.

А еще Блумдаль утверждает, что именно на Шпицбергене лучше всего встречать Рождество — с таким-то количеством снега охотно верим!

Максим Иванов