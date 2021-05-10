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Что мы слушали весной 2021 года Плейлист «Медузы»
Источник: Meduza
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Майские праздники — традиционно время подведения первых итогов года в музыке. После весенних премьер артисты уходят в отпуска, готовясь к фестивальному лету (которое, впрочем, все еще под вопросом из-за пандемии). «Медуза» выбрала полсотни песен, выпущенных в первой половине 2021-го и чаще всего звучавших в наших плеерах.
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Изображение в анонсе: Optimystica Orchestra