Что мы слушали весной 2021 года Плейлист «Медузы»

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Майские праздники — традиционно время подведения первых итогов года в музыке. После весенних премьер артисты уходят в отпуска, готовясь к фестивальному лету (которое, впрочем, все еще под вопросом из-за пандемии). «Медуза» выбрала полсотни песен, выпущенных в первой половине 2021-го и чаще всего звучавших в наших плеерах.

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Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io/playlists/1052">Что мы слушали весной 2021-го</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io">Медуза</a> на Яндекс.Музыке

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Плейлисты составлял Александр Филимонов Изображение в анонсе: Optimystica Orchestra