Плюшевый аллигатор держал в страхе жителей Айовы. Просто никто не знал, что он игрушечный

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3 мая жители американского города Де-Мойн в штате Айова увидели перед своим домом аллигатора. И не просто аллигатора, а ОГРОМНОГО аллигатора, примерно 1,5 метра в длину. Такое зрелище испугает кого угодно: жильцы тут же попрятались по домам и вызвали службу отлова бездомных животных.

Сотрудники службы прибыли на место — вот только грозный полутораметровый аллигатор оказался… плюшевым! Его просто кто-то оставил на парковке. Жильцы же не успели его как следует рассмотреть, посчитав, что жизнь дороже. Теперь игрушка живет в офисе службы отлова бездомных животных и никого не пугает.

Американцы снова испугались плюшевых зверей

В США водитель нажаловался на белого тигра, отдыхавшего у дороги. Приехала полиция, пожала плечами — и забрала тигра в участок!

Американцы снова испугались плюшевых зверей

В США водитель нажаловался на белого тигра, отдыхавшего у дороги. Приехала полиция, пожала плечами — и забрала тигра в участок!

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