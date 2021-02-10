Полиция города Роквилл, штат Мэриленд, получила сообщение о белом тигре, сидящем на ограждении шоссе I-270. На место тут же выехал полицейский. Он отыскал животное и выяснил, что звонивший не врал, это действительно был тигр. Но такой, который никому не причинит вреда. Ведь, как оказалось, на ограждении сидела полноразмерная (и довольно реалистичная) статуя.

Полиции не удалось установить, как и почему статуя оказалась у шоссе — и кто придумал усадить ее на ограждение. В любом случае, история закончилась лучше не придумаешь: полиция округа сообщила, что белого тигра «приютили» в полицейском участке. И пошутила, что теперь он если и будет мешать движению, то не дорожному, а пешему.