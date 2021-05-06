Американский сенатор попался за рулем автомобиля на правительственной видеовстрече. Он делал вид, что сидит дома

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3 мая член Сената американского штата Огайо Эндрю Бреннер участвовал в правительственной видеоконференции, когда ехал за рулем автомобиля. На встрече Бреннер сидел на фоне домашней обстановки, при этом был пристегнут ремнем безопасности, а в кадре мелькали здания, мимо которых он проезжал.

Видео встречи опубликовал официальный правительственный телеканал Огайо. Судя по записи, Бреннер подключился к конференции, когда находился в припаркованном автомобиле. Спустя несколько минут он включил виртуальный фон, чтобы казалось, будто он сидит дома. В этот момент сенатор уже вел машину. Участники встречи ничего ему не сказали.

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Позднее Эндрю Бреннер сказал изданию The Columbus Dispatch, что «не отвлекался», а одновременно следил за дорогой и слушал видеоконференцию. Сенатор отметил, что в тот день у него было назначено две встречи, которые проходили одна за другой, причем в разных местах.

«На самом деле я принимал другие звонки, многочисленные звонки, находясь за рулем. В основном это телефонные звонки, а во время видеозвонков я не обращал внимание на видео. Для меня это как телефонный звонок», — объяснил сенатор. Он отметил, что во время большей части видеоконференции сидел в припаркованном автомобиле.

Как отмечает The Columbus Dispatch, сенатор участвовал в видеоконференции в день, когда на рассмотрение парламента Огайо внесли законопроект, который среди прочего запрещает вести онлайн-трансляции, снимать видео и пользоваться мобильными приложениями за рулем автомобиля.

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