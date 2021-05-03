Соскучились по Железному человеку? Посмотрите, как пилот в реактивном костюме штурмует судно британской береговой охраны

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Британская компания Gravity Industries, которая занимается разработкой реактивных костюмов, провела испытания вместе с Королевской морской пехотой Великобритании.

Во время испытаний пилот в реактивном костюме стартовал с борта катера и высаживался на движущийся корабль береговой охраны. И выглядело это все, как полет Железного человека (Тони Старк, мы скучаем)!

Полную версию видео можно посмотреть тут.

В Gravity Industries заявили, что морской пехотинец также может попасть на корабль с помощью вертолета, но реактивный костюм позволяет сделать это быстрее, приземлиться в любой его части и самостоятельно улететь.

Компанию Gravity Industries в 2017 году создал британец Ричард Браунинг. Раньше он работал в нефтяной индустрии и был в резерве Королевской морской пехоты. Браунинг сам создал прототип реактивного костюма Gravity Industries, работая над ним полгода.

Костюм включает в себя четыре реактивных двигателя, которые крепятся на руки пилота, и еще один двигатель, который находится на спине. Стоит он больше 400 тысяч долларов, поэтому пока компания зарабатывает в основном на сдаче своих костюмов аренду тем, кто хочет ощутить себя Железным человеком.

В 2020 году Gravity Industries провела испытания вместе со Службой санитарной авиации Северной Англии. Спасатель должен был добраться до пострадавшего, который находился в горах. Организаторы испытаний заявили, что реактивный костюм позволил сократить время в пути с 25 до полутора минут.

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