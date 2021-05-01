Нас утопили в любви ❤️ «Медуза» пока не спасена, но пару месяцев мы уже точно протянем! Исключительно благодаря вашей невероятной поддержке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

23 апреля Минюст без каких-либо объяснений и уведомлений внес «Медузу» в список «СМИ — иностранных агентов». Сразу после этого на нашем любимом сайте появились ТЕ САМЫЕ предупреждения о новом статусе, а от нас пачками начали отказываться рекламодатели (но, к счастью, кое-кто все-таки остался, и об этом мы расскажем отдельно).

В общем, вы в курсе: мы лишились практически всех доходов.

Всю последнюю неделю мы чувствовали себя примерно так

Но умирать что-то не хотелось. Мы посовещались и решили: нужно еще побарахтаться.

Мы резко сократили расходы: например, отрезали себе зарплаты на 30-50% и перестали снимать офисы в Риге и Москве. А потом обратились за помощью к читателям. И что тут началось!

За шесть с половиной лет существования «Медузы» мы никогда не получали столько поддержки ❤️

Редакцию буквально завалили трогательными письмами и постами в соцсетях с признаниями в любви — и призывами не дать «Медузе» умереть.

На помощь пришли все. Вообще все. От коллег-журналистов и видеоблогеров до музыкантов, стендаперов, политиков и актеров озвучания. Нас поддержали даже аккаунты, пародирующие «Медузу» (ведь если нас убьют, им некого будет пародировать!).

Руслан Усачев

А еще сочинительница музыки из Швеции пообещала написать для нас фортепианную композицию, роялтис с которой будут поступать «Медузе» «в знак глубокой поддержки». Послушаем, но не прямо сейчас (и вам поставим!).

Кто еще нас поддержал

Власти делают вид, что в признании «Медузы» «иностранным агентом» нет ничего страшного. Они врут: на самом деле это касается каждого Объясняют руководители «Дождя», «Новой газеты» и других независимых СМИ

Кто еще нас поддержал

Власти делают вид, что в признании «Медузы» «иностранным агентом» нет ничего страшного. Они врут: на самом деле это касается каждого Объясняют руководители «Дождя», «Новой газеты» и других независимых СМИ

Некоторые авторы и ведущие подкастов отказались от гонораров

К счастью, не потому, что боятся с нами сотрудничать — а потому, что считают: деньги «Медузе» сейчас нужнее. Кое-кто даже вернул гонорары, которые мы выплатили давным-давно. Вот, к примеру, как это объясняет наша внештатница и выпускница «Фермы» — летней школы журналистики «Медузы» — Катерина Никитина. (Катя, привет! Спасибо! Скучаем по тебе.)

Не знаю, что еще я могу сделать. Решила поддержать «Медузу», вернув им гонорары, которые я когда-то получила там за несколько статей. Сумма для меня существенная, поэтому сделаю это в два этапа. Сегодня первый. А потом подпишусь на ежемесячный небольшой донейшн. Когда-то я училась на их «Ферме» — в летней школе журналистики и медиаменеджмента. Эта неделя с точки зрения понимания профессии оказалась для меня в сто раз полезнее, чем пять лет учебы на журфаке. Так что я им должна. А еще должна за лучших в мире друзей, с которыми тоже познакомилась в «Медузе». Общие журналистские травмы сближают)) Что бы ни происходило за дальнейшие годы, «Медуза» для меня оставалась главным профессиональным ориентиром и главным источником проверенной информации. И я очень хочу, чтобы так было и дальше. Иначе мы просто все вернемся к «колосящимся удоям» и крикам «кругом враги» из телевизора, потому что другой информации у нас не будет. Живя за границей, подписаться на донейшн, мне кажется, еще проще и правильней. Так как зарплаты у нас все же не в рублях, и даже крупные по рублевым меркам суммы оказываются не так существенны в рамках личных бюджетов. Хотя, как говорит мой муж, настраивая все новые донаты, «скоро будет как в „Служебном романе“ — если завтра к кому-то еще придут с обыском, то я останусь без обеда». Ну а как можно по-другому? По-другому никак.

А еще внезапно выяснилось, что мы вообще ничего не знали о том, как все эти годы влияли на жизнь читателей

Тут бесполезно пересказывать. Надо читать!

Когда-то ваши материалы спасли меня от суицида (в основном это был подкаст «Как жить»). Надеюсь, теперь я смогу помочь жить вам.

Добрый вечер, «Медуза». По будням я таможенник, а по выходным учу студентов. Рекомендую «Медузу» своим дипломникам как пример качественного изложения информации, а на стареньком подкасте, где Красильщик и Поливанов перевозили вещи в Москву, поясняю правила ввоза товаров физическими лицами. Вы — важная часть моей жизни. Я переживал разгром той самой «Ленты.ру», теперь вот вторая серия. Каждый год составляю список событий, которые произошли со мной и которые показались мне очень важными. В одном из таких списков есть и знакомство с «Медузой». Надеюсь, что в таком списке не окажется прощания с вами. Посылаю лучи поддержки и мой донат.

Отписался от одного из стриминговых сервисов, чтобы подписаться на вас: вы, безусловно, один из лучших сериалов современности! Держитесь, деньги — это меньшее, чем мы, читатели, можем вам помочь.

Здравствуйте, уважаемая редакция «Медузы»! Я редко читаю новости, но если читаю, то делаю это только в вашем приложении. Уже не один год вы радуете меня подкастами, которые стали моими любимыми. Я начинаю утро вместе с Владиславом Гориным и его «Что случилось», готовлю вечером ужин с Александрой Довлатовой, Настей Красильниковой и Анастасией Хартулари, их дети мне уже стали как родные. Убираюсь по выходным с ведущими «Сперва роди», ищу новую фантастику в «Так и будет». Всех подкастов не перечислить! Прохожу ваши смешные тесты и игры, читаю ваши новости. И мне очень жаль, что наше правительство оказывает на вас такое давление. У меня довольно скромная зарплата, но, если это возможно, я бы очень хотела поддержать вас копеечкой или хотя бы словом. Надеюсь, что вы со всем справитесь. Сил вам и терпения!

Спасибо, что дали пожить!

Мы страшно благодарны дорогим читателям — и тем, кто прислал денег, и тем, кто вызвался что-то бесплатно сделать для «Медузы», и тем, кто всю неделю поддерживал и подбадривал нас. Вы просто не представляете, как нам хочется вас всех обнять.

Ну, а как мы ощущаем себя сейчас? Да примерно как на этой фотографии. Это наш технический директор Боря Горячев лежит в обнимку со штатным псом Ваном во время запуска донатов — совершенно без сил (дело происходит в том самом офисе, из которого мы вывозим вещи 😭).

Борян, вставай! На работу пора, нельзя лежать. Да, мы выиграли пару месяцев жизни (и обязательно отчитаемся об этом подробнее — не в рубрике «Шапито»). Но останавливаться нельзя, борьба только начинается. Так что, как и обещали, еще побарахтаемся!

Только мемы (трагичные)

«Медузу» включили в список пассивно-агрессивных СМИ. Потому что в соцсетях мы теперь все время ОРЕМ 😡 Только мемы — читайте, пока не запретили

Только мемы (трагичные)

«Медузу» включили в список пассивно-агрессивных СМИ. Потому что в соцсетях мы теперь все время ОРЕМ 😡 Только мемы — читайте, пока не запретили

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег

Максим Иванов