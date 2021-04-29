Золотистый ретривер провентилировал себе зад. Еще бы — до этого собаку потянуло на остренькое

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Девятилетний золотистый ретривер по кличке Райли съела острых чипсов. Но с возрастом приходит мудрость: собака нашла способ, как облегчить страдания — всего-то нужно было встать хвостом к вентилятору и немного постоять! Это и сняли на видео ее хозяева, живущие в Канаде. Провентилировав все, что можно было, Райли отправилась по своим делам. Конечно, совсем не факт, что собака охлаждала себя из-за острой еды, но ее владельцам нравится об этом шутить, поэтому доверимся их чутью.

ViralHog

Шабачки 🐕

Расчетливая собака воспользовалась красным светом, чтобы ее погладил курьер на мопеде. Весело было всем

Шабачки 🐕

Расчетливая собака воспользовалась красным светом, чтобы ее погладил курьер на мопеде. Весело было всем