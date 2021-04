Песню из «Друзей» превратили в уныние. При прослушивании уходит вся радость и воля к жизни

Американский блогер Чейз Холфелдер совершил невозможное — превратил радостную, оптимистичную песню «Iʼll Be There for You» группы The Rembrandts из заставки «Друзей» в печальную и даже высасывающую радость. Холфелдер перевел трек в минорную тональность и исполнил его на пианино (а также записал гитарную партию). Для полноты эффекта блогер пустил черно-белую нарезку кадров из «Друзей» — все вместе это выглядит так, будто Чендлер, Моника и другие герои сериала собрались на похороны.

