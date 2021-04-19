Вышел трейлер второго сезона анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы». В нем можно полюбоваться на гигантскую ступню

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы», в создании которой приняли участие Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Охотник за разумом») и Тим Миллер («Дэдпул»). Главным постановщиком нового сезона стала Дженнифер Ю Нельсон («Кунг-фу Панда 2»).

Трейлер на русском

Netflix Russia

На английском

Netflix

«Любовь, смерть и роботы» — это сборник коротких историй обо всем на свете. Этот альманах многие сравнивают с «Черным зеркалом», только тут все еще более непредсказуемо: в прошлом сезоне полуобнаженный Владимир Путин оказывался первым человеком, высадившимся на Луне, а красноармейцы воевали с оборотнями.

В трейлере второго сезона показали собак, которых выгуливают роботы, полуголых же гигантов (вернее, их ступни), рождественских демонов и компьютерного Майкла Б. Джордана («Крид: Наследие Рокки», «Черная пантера»).

Весь сезон выйдет на Netflix уже 14 мая. Третью часть антологии должны выпустить в 2022 году.

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Путин на Луне, красноармейцы против оборотней и шесть смертей Гитлера. Каким получился мультсериал Дэвида Финчера на Netflix

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Путин на Луне, красноармейцы против оборотней и шесть смертей Гитлера. Каким получился мультсериал Дэвида Финчера на Netflix