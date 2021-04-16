Пирамиды позора? Пф-ф, это еще что! Вот в Житомире на детской площадке повесили «трупы» должников

В России должников пытаются пристыдить знаменитыми пирамидами позора (некоторые самарские пирамиды даже умеют говорить!). В украинском Житомире пошли еще дальше — должников пугают черными мешками, которые подозрительно напоминают мешки с трупами. К ним прикреплены угрожающие надписи: «Они не заплатили взносов в ОСМД [Объединение совладельцев многоквартирного дома] Покровское, 94». Несколько таких мешков можно было увидеть на детской площадке у одного из жилых домов. Их цепями подвесили к уличным сушилкам для белья.

Жильцы обратились в полицию, там им посоветовали написать заявление, так как инсталляцию с мешками можно рассматривать как запугивание, а это уголовная статья.

Жители предположили, что мешки с «трупами» должников потребовал повесить руководитель местного ОСМД Александр Нановский. Тот все отрицает и говорит, что в мешках — боксерские груши, которые таким вот образом укрыли от дождя. Что до угрожающих посланий, то их, по мнению Нановского, оставили добропорядочные жильцы, которые платят взносы. Их якобы возмущает поведение соседей-неплательщиков.

«Это вам [на мешки] жалуются те, кто не платит взносы, вот и все, — заявил Нановский. — Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: „Молодец, так и надо бороться с должниками“. А если они по два-три года не платят… Как вы думаете? Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, „забили“ и все».