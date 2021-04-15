В Москве жирафиха вышла на пробежку с подругой и обрадовалась солнцу

Молодая кенийская жирафиха по кличке Липа, живущая в Московском зоопарке, наконец-то выбралась на улицу — еще и в компании близкой подруги, зебры Дэборы.

Липа и Дэбора зря времени не теряли: жирафиха сразу принялась скакать по поляне (разогнавшись до 60 километров в час). Зебра же просто стояла рядом и пыталась не попасться под ноги развеселившейся подруги.

Для Липы это первый выход на улицу в 2021 году, поэтому она так сильно обрадовалась солнцу, весенней Москве и возможности немного побегать.