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В зоопарке Санта-Барбары родилась детеныш жирафа. 185 сантиметров, 80 килограммов!

Meduza
18:17, 17 марта 2018

В зоопарке Санта-Барбары (штат Калифорния) 14 марта жирафиха Одри родила девочку. 

Рост новорожденной — 1 метр 85 сантиметров, весит она более 80 килограммов. Взрослые жирафы этого подвида вырастают выше пяти метров.

Имя детенышу пока не выбрали. На сайте зоопарка идет голосование, в котором уже определились четыре финалиста: Амира, Макена, Наггет и Куинтин.

Опубликовано Santa Barbara Zoo 15 марта 2018 г.
Опубликовано Santa Barbara Zoo 15 марта 2018 г.
Опубликовано Santa Barbara Zoo 15 марта 2018 г.

Жирафы из зоопарка Санта-Барбары относятся к масайскому подвиду, обитающему в Кении и Танзании. Помимо Одри там живут самец Майкл (отец новорожденной), самка Адия и самец Паркер. 

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