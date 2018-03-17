В зоопарке Санта-Барбары родилась детеныш жирафа. 185 сантиметров, 80 килограммов!

В зоопарке Санта-Барбары (штат Калифорния) 14 марта жирафиха Одри родила девочку.

Рост новорожденной — 1 метр 85 сантиметров, весит она более 80 килограммов. Взрослые жирафы этого подвида вырастают выше пяти метров.

Имя детенышу пока не выбрали. На сайте зоопарка идет голосование, в котором уже определились четыре финалиста: Амира, Макена, Наггет и Куинтин.

Жирафы из зоопарка Санта-Барбары относятся к масайскому подвиду, обитающему в Кении и Танзании. Помимо Одри там живут самец Майкл (отец новорожденной), самка Адия и самец Паркер.