Посмотрите, как Джон Леннон поет песню «Give Peace A Chance» на диване за неделю до ее премьеры. До сих пор этих кадров никто не видел

На официальном канале Джона Леннона на ютьюбе опубликовали ранее не издававшееся видео с исполнением песни «Give Peace A Chance».

Запись сделали 25 мая 1969 года в отеле Sheraton на Багамских островах — за неделю до официальной премьеры композиции, которая состоялась в Монреале в рамках акции .

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Это уже второе ранее неизданное видео, которое появилось на ютьюб-канале Леннона в апреле 2021 года. До этого там выложили кадры, снятые в доме Леннона и Йоко Оно в 1968 году.

Новые записи выкладывают в преддверии выхода коллекционного переиздания «John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection», который запланирован на 16 апреля. Переиздание будет состоять из восьми дисков с десятками ранее не издававшихся демо-записей, а также пересведенные треки с оригинального альбома.

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