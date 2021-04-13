Посмотрите, как Джон Леннон поет песню «Give Peace A Chance» на диване за неделю до ее премьеры. До сих пор этих кадров никто не видел
На официальном канале Джона Леннона на ютьюбе опубликовали ранее не издававшееся видео с исполнением песни «Give Peace A Chance».
Запись сделали 25 мая 1969 года в отеле Sheraton на Багамских островах — за неделю до официальной премьеры композиции, которая состоялась в Монреале в рамках акции «В постели за мир».
Это уже второе ранее неизданное видео, которое появилось на ютьюб-канале Леннона в апреле 2021 года. До этого там выложили кадры, снятые в доме Леннона и Йоко Оно в 1968 году.
Новые записи выкладывают в преддверии выхода коллекционного переиздания «John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection», который запланирован на 16 апреля. Переиздание будет состоять из восьми дисков с десятками ранее не издававшихся демо-записей, а также пересведенные треки с оригинального альбома.