На официальном канале Джона Леннона на ютьюбе вышло новое видео, смонтированное из ранее не публиковавшихся кадров, снятых в доме Леннона и Йоко Оно.

Съемки велись в доме Леннона в пригороде Лондона в 1968 году. На кадрах показано, как Леннон играет на акустической гитаре и разговаривает с Йоко Оно у бассейна, а также как они работают над своими короткометражными фильмами.

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На видеоряд наложена перемикшированная версия песни Леннона «Look at Me» с его первого сольного альбома «John Lennon/Plastic Ono Band».

Видео выпущено в преддверии выхода коллекционного переиздания «John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection», который запланирован на 16 апреля. Переиздание будет состоять из восьми дисков, на которых будут десятки ранее не издававшихся демо-записей, а также перемикшированные треки с оригинального альбома.